Лукашенко приказал трудоустроить всех митингующих бездельников

Александр Лукашенко понял, почему люди вышли на улицы и массово протестуют: они все, по его мнению, безработные.
Батька уверен: прекратить уличные беспорядки просто - надо всем найти работу. А кто не захочет работать - заставить принудительно:
"Основа всех этих так называемых протестующих - люди <...> сегодня безработные. Нет работы - гуляй дядя по улицам и проспектам. Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает.
И хочу предупредить некоторых наших <...> обуржуазившихся граждан - не дай Бог кто-то кому-то будет выдавать липовые справки о трудоустройстве", - потребовал Лукашенко.
Мария Колесникова, координатор штаба Светланы Тихановской, подхватила знамя, упавшее из рук лидера белорусской оппозиции.