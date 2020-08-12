Лукашенко приказал трудоустроить всех митингующих бездельников

Александр Лукашенко понял, почему люди вышли на улицы и массово протестуют: они все, по его мнению, безработные.

Батька уверен: прекратить уличные беспорядки просто - надо всем найти работу. А кто не захочет работать - заставить принудительно: