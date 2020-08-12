В Германии заявили о потере США роли гаранта мирового порядка﻿

Глава "Немецкого общества ООН" Детлеф Дцембрицкий заявил, что Соединённые Штаты больше не могут быть гарантом мирового порядка, так как вышли из многосторонних отношений.

Он отметил, что сейчас многие страны, к числу которых относятся и США, становятся инициаторами создания крупных очагов конфликтов. На фоне пандемии коронавируса данная тенденция только обостряется.

"Роль США как образцового примера и гаранта международного порядка в настоящее время полностью утрачена, так как они все больше отказываются от многосторонних соглашений и частей системы ООН", — подчеркнул Дцембрицкий.

Также он отметил, что нужно дождаться результатов президентских выборов в США и надеяться, что Дональда Трампа не переизберут на второй срок.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что результатов на международной арене можно добиться только при участии России, поэтому она должна быть привлечена к решению международных вопросов.