Принц Гарри и Меган Маркл приобрели особняк в Санта-Барбаре

Принц Гарри и Меган Маркл купили особняк в Санта-Барбаре. Теперь супруги смогут переехать из Лос-Анджелеса, где они всё это время снимали жильё.

Сообщается, что герцоги Сассекские арендовали дом, владельцем которого является продюсер Тайлер Перри.

"Они поселились в особняке в начале лета. Супруги не гостят у Опры Уинфри или кого-то ещё. Теперь у них есть собственный дом, который они приобрели самостоятельно. В нём герцоги Сассекские намерены жить в дальнейшем после отказа от исполнения королевских полномочий и переезда из Великобритании. Он считается первым, который у них когда-либо был", — сообщает инсайдер.

Теперь внук Елизаветы II со своей семьёй сможет надолго поселиться в Санта-Барбаре. Супруги хотели бы, что здесь вырос и их сын Арчи.

Напомним, что в Лос-Анджелесе семья жила в компании матери Меган Маркл. Но теперь они живут все вместе.

"У Гарри и Меган никогда не было желания, чтобы Лос-Анджелес был их домом. Они рассматривали его лишь в качестве хорошего места для жизни рядом с мамой герцогини Сассекской", -пояснил инсайдер.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Меган Маркл проигнорировала день рождения отца.