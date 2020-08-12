Лукашенко рассказал, кто выходит на митинги

Важнейшая задача, которая сейчас стоит перед властями Белоруссии, — обеспечение безопасности граждан. Также необходимо защитить конституционный строй и обеспечить нормальное функционирование госорганов.

Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что нужно прекратить продолжающиеся с 9 августа митинги.

"Основа всех этих так называемых протестующих — люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, гуляй, дядя, по улицам и проспектам. Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает. И хочу предупредить некоторых наших, мягко говоря, обуржуазившихся граждан: не дай Бог кто-то кому-то будет выдавать липовые справки о трудоустройстве. Все должно быть честно и порядочно", — заявил Лукашенко.

Он поручил обеспечить граждан Белоруссии работой.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Белоруссии возбуждено 17 уголовных дел за нападение на правоохранителей в ходе несанкционированных митингов. Минувшей ночью массовые беспорядки прошли в 25 городах Белоруссии. Митингующие пытались перекрыть движение транспорта и вступали в открытые конфликты с правоохранителями.