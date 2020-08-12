Иран отказался платить Украине компенсацию за сбитый "Боинг"

Иран заявил о том, что никакой компенсации Украине за "сбитый по ошибке" пассажирский самолёт выплачено не будет.

Тегеран объяснил принятое им решение просто:

Украинский Boeing-737 застрахован европейскими компаниями на Украине. Следовательно, выплачивать компенсацию должны страховщики.

Прав Иран или нет?

С юридической точки зрения, Иран, вероятно, в некоторой степени прав. Это как с автоаварией: разбил машину — иди в свою страховую компанию за компенсацией, а не ко второму участнику аварии.

Аналогичная история, вероятно, и с самолётом. Но вот с морально-этической стороны выглядит всё же как-то странно:

Самолёт сбили "по ошибке", а люди — ни в чём не повинные — погибли.

И тут уж, как ни крути, Иран несёт полную ответственность за произошедшее.

Кстати, европейские страховщики ситуацию вообще никак не комментируют. И, вероятно, вряд ли вообще будут. Ну если только в суде, когда Украина выполнит свою угрозу и туда обратится.

Получается, что зря президент Зеленский отказался от иранских выплат семьям погибших на том основании, что, по его мнению, "они были слишком малы". Впрочем, в октябре запланирован возврат к этой теме.

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