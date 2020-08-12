Кандидат от Демократической партии в самом начале президентской гонки пообещал своим чернокожим избирателям, что, в случае его победы, вице-президентом станет "цветная женщина".
И вот, выполняя обещание, он объявил имя.
Напомним, что выбирал Байден из четырех кандидаток:
Выбор кандидат на пост хозяина Белого дома остановил на бывшем сенаторе Калифорнии и бывшем прокуроре Камале Харрис.
Объявив о своем решении в Твиттере, Байден описал ее как " бесстрашного борца за маленького парня и одного из лучших государственных служащих страны."
Отметим, что Камала Харрис — первая чернокожая женщина, которая может стать вице-президентом США.
Но, как это часто бывает, есть проблема — прошлое Харрис во время ее пребывания на посту генерального прокурора Калифорнии может вызвать отторжение со стороны прогрессистов:
Бывший музыкант Сергей Шнуров жёстко раскритиковал белорусского лидера Александра Лукашенко за применение силы против своего народа.