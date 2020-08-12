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Джо Байден назвал имя своего будущего вице-президента

Мир

Кандидат от Демократической партии в самом начале президентской гонки пообещал своим чернокожим избирателям, что, в случае его победы, вице-президентом станет "цветная женщина".

И вот, выполняя обещание, он объявил имя.

Напомним, что выбирал Байден из четырех кандидаток:

  • сенатор Камала Харрис из Калифорнии;
  • Стейси Абрамс, бывший кандидат от Демократической партии на пост губернатора Джорджии;
  • депутат Вэл Демингс из Флориды;
  • мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс.

Выбор кандидат на пост хозяина Белого дома остановил на бывшем сенаторе Калифорнии и бывшем прокуроре Камале Харрис.

Объявив о своем решении в Твиттере, Байден описал ее как " бесстрашного борца за маленького парня и одного из лучших государственных служащих страны."

Отметим, что Камала Харрис — первая чернокожая женщина, которая может стать вице-президентом США.

  • Джо Байден на этом сможет заработать дополнительные очки среди большой части избирателей, настроенных на "социальную справедливость".

Но, как это часто бывает, есть проблема — прошлое Харрис во время ее пребывания на посту генерального прокурора Калифорнии может вызвать отторжение со стороны прогрессистов:

  • будучи главой правоохранителей штата, Харрис следила за тюремным заключением родителей за прогулы их детей и выступала против освобождения "ненасильственных преступников", которые должны были "искупать вину тюремным трудом".
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