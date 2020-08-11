Штаб оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской продолжает призывать жителей республики к участию в массовых протестах.
Ранее сама Тихановская записала два видеообращения к своим сторонникам. Она попросила их не участвовать в протестах, без нужды не выходить из дома и соблюдать закон.
Также кандидат подтвердила, что покинула территорию республики и сейчас находится в Литве.
"Мы солидарны со всеми, кто отстаивает свое право на лучшее будущее для себя и своих детей", — заявили представители штаба.
Белорусский лидер Александр Лукашенко может в скором времени покинуть республику из-за массовых акций протеста, которые были спровоцированы президентскими выборами.