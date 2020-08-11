Трамп рассказал, кому доверяет больше: разведке США или Путину

Дональд Трамп заявил, что доверяет разведке Соединенных штатов Америки больше, чем президенту России. Таким образом он опроверг заявления Джона Болтона.



По словам президента США, его бывший советник по нацбезопасности – глупый человек.

"Джон Болтон, один из глупейших людей, которых я когда-либо встречал в правительстве, часто заявляет, что я уважаю и даже доверяю (президенту. — прим. ред.) России Владимиру Путину больше, чем тем, кто (работает. — прим. ред.) в наших разведывательных агентствах. В то время как это, конечно, неправда", — написал Трамп в своем микроблоге.

Ранее Болтон заявил, что Трамп не хотел слышать негативной информации о России и не понимал «характер деятельности России».



Также, по мнению экс-советника по нацбезопасности, переизбрание Дональда Трампа на второй срок принесет США немало проблем. В частности, ожидается, что страна может выйти из НАТО. Сейчас выход из Североатлантического альянса поддерживает «горстка республиканцев», но если Трамп победит на выборах в ноябре, барьер будет преодолен.