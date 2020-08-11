Дональд Трамп заявил, что доверяет разведке Соединенных штатов Америки больше, чем президенту России. Таким образом он опроверг заявления Джона Болтона.
По словам президента США, его бывший советник по нацбезопасности – глупый человек.
"Джон Болтон, один из глупейших людей, которых я когда-либо встречал в правительстве, часто заявляет, что я уважаю и даже доверяю (президенту. — прим. ред.) России Владимиру Путину больше, чем тем, кто (работает. — прим. ред.) в наших разведывательных агентствах. В то время как это, конечно, неправда", — написал Трамп в своем микроблоге.
Ранее Болтон заявил, что Трамп не хотел слышать негативной информации о России и не понимал «характер деятельности России».
Также, по мнению экс-советника по нацбезопасности, переизбрание Дональда Трампа на второй срок принесет США немало проблем. В частности, ожидается, что страна может выйти из НАТО. Сейчас выход из Североатлантического альянса поддерживает «горстка республиканцев», но если Трамп победит на выборах в ноябре, барьер будет преодолен.
Белорусский лидер Александр Лукашенко может в скором времени покинуть республику из-за массовых акций протеста, которые были спровоцированы президентскими выборами.