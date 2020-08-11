Политолог назвал условие, при котором Лукашенко может остаться у власти

Существует три сценария дальнейшего развития событий в Белоруссии. При одном из них республику нужно присоединить к России.

Варианты озвучил руководитель в Департаменте стран СНГ Института политических исследований, советник руководителя фракции ЛДПР в ГД, политолог Алексей Бычков.

"Первый — силовой вариант решения вопроса, который может привести к усилению протестного настроения, вовлечения туда, может быть, международных структур, которые участвовали, например, в событиях на Украине в 2013-м, 2014 году, и ещё больше дестабилизации ситуации. Навряд ли это выведет страну из такого политического кризиса", — пояснил эксперт.

Второй вариант — "выключить диктатора", пойти навстречу толпе и пересмотреть результаты выборов.

"И третий вариант, который может спасти Лукашенко в данной ситуации, — это присоединить Белоруссию к России и таким образом уйти на покой, то есть остаться руководителем губернии, белорусского региона под защитой и протекторатом, условно говоря, Москвы. В принципе, эта позиция может его на сегодняшний день каким-то образом сохранить у власти", — озвучил третий вариант политолог.

Он отметил, что последний вариант маловероятен, так как Лукашенко "надоел" и Москве, и Европе. Кроме того, он дольше всех находится у власти среди стран постсоветского пространства.