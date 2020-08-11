Цепкало рассказал, когда вернётся на родину

Валерий Цепкало находится в Киеве и пока не знает, когда вернётся в Белоруссию. Бывший претендент на пост президента скрывается от закона.

По его словам, ему грозит серьёзный срок.

"Я, безусловно, вернусь. Вернусь, если установится двоевластие. Если нет, то мне грозит от 8 до 15 лет по заявлению Ермошиной (руководитель ЦИК Белоруссии — Прим. ред.). Отдать им себя в руки — подвиг небольшой. Героизма в этом немного, а им в радость будет. Я не хочу Лукашенко доставлять такую радость", — заявил Цепкало.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Цепкало призывает признать победителем президентских выборов Светлану Тихановскую. По мнению оппозиционера, он и его команда будут требовать это от международного сообщества.

Также он уверен, что на Тихановскую оказывают давление. Вероятнее всего, угрожают ее мужу, который сейчас находится под следствием. Именно это стало причиной того, что участница президентских выборов призвала граждан Белоруссии прекратить митинги и разойтись по домам.