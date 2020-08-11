Белорусские силовики используют для перемещения по Минску автомобили скорой помощи.
С их помощью они нападают на протестующих, которые вызывают медиков. Об этом сообщил Telegram-канал NEXTA Live, опубликовав фото машины "неотложки", за рулём которой находится боец ОМОНа в маске.
Также силовики разгоняют людей, которые несут цветы на Пушкинскую площадь, где ранее погиб один из участников протеста.
Белорусский лидер Александр Лукашенко может в скором времени покинуть республику из-за массовых акций протеста, которые были спровоцированы президентскими выборами.