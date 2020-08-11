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Силовики перемещаются по Минску на машинах скорой помощи

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Белорусские силовики используют для перемещения по Минску автомобили скорой помощи.

С их помощью они нападают на протестующих, которые вызывают медиков. Об этом сообщил Telegram-канал NEXTA Live, опубликовав фото машины "неотложки", за рулём которой находится боец ОМОНа в маске.

Также силовики разгоняют людей, которые несут цветы на Пушкинскую площадь, где ранее погиб один из участников протеста.

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