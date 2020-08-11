Цепкало требует признать Тихановскую главой Белоруссии

Международное сообщество должно признать Светлану Тихановскую президентом Белоруссии.

С таким заявлением выступил белорусский оппозиционный политик Валерий Цепкало.

"Естественно, признание Тихановской президентом Белоруссии — это мы будем требовать от международного сообщества", — утверждает политик.

Примечательно, что сама Тихановская уже покинула республику и призвала своих сторонников игнорировать акции протеста, а также не нарушать закон.