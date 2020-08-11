Международное сообщество должно признать Светлану Тихановскую президентом Белоруссии.
С таким заявлением выступил белорусский оппозиционный политик Валерий Цепкало.
"Естественно, признание Тихановской президентом Белоруссии — это мы будем требовать от международного сообщества", — утверждает политик.
Примечательно, что сама Тихановская уже покинула республику и призвала своих сторонников игнорировать акции протеста, а также не нарушать закон.
Белорусский лидер Александр Лукашенко может в скором времени покинуть республику из-за массовых акций протеста, которые были спровоцированы президентскими выборами.