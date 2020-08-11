Финская Лапландия станет новым центром притяжения туристов. Здесь пройдёт чемпионат по обниманию деревьев.
Необычное соревнование будет организовано впервые. Участникам предстоит обнять максимум деревьев за отведенное время. На выполнение задания у них будет восемь минут. При этом каждому дереву нужно уделить не меньше пяти секунд внимания. Судьи оценят искренность объятий, а также креативный подход при обнимании стволов.
Бороться за победу будут "спортсмены" из девяти стран:
Они уже приехали в Леви и готовятся к состязаниям, которые пройдут в лесу Халипуу 22 августа. Те, кто не может приехать в Финляндию, имеют шанс поучаствовать в чемпионате дистанционно. Для этого нужно сфотографироваться, обнимая дерево, прислать организаторам конкурса, указав координаты дерева. Также нужно указать, почему конкурсант выбрал именно это дерево.
Ранее "Правда.Ру" писала, что в США изобрели биоразлагаемые шлёпанцы, сделанные из водорослей. Данная разработка позволит сократить количество пластиковых отходов, загрязняющих Мировой океан.
Белорусский лидер Александр Лукашенко может в скором времени покинуть республику из-за массовых акций протеста, которые были спровоцированы президентскими выборами.