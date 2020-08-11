Финны обнимут деревья

Финская Лапландия станет новым центром притяжения туристов. Здесь пройдёт чемпионат по обниманию деревьев.

Необычное соревнование будет организовано впервые. Участникам предстоит обнять максимум деревьев за отведенное время. На выполнение задания у них будет восемь минут. При этом каждому дереву нужно уделить не меньше пяти секунд внимания. Судьи оценят искренность объятий, а также креативный подход при обнимании стволов.

Бороться за победу будут "спортсмены" из девяти стран:

Финляндии;

США;

Австралии;

Эстонии;

Германии;

Италии;

Малайзии;

России;

Шотландии.

Они уже приехали в Леви и готовятся к состязаниям, которые пройдут в лесу Халипуу 22 августа. Те, кто не может приехать в Финляндию, имеют шанс поучаствовать в чемпионате дистанционно. Для этого нужно сфотографироваться, обнимая дерево, прислать организаторам конкурса, указав координаты дерева. Также нужно указать, почему конкурсант выбрал именно это дерево.

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