Следственный комитет Белоруссии выпустил предупреждение для граждан республики.

Силовики начнут изымать транспорт, которым протестующие пытаются перекрыть проезд военной техники.

"В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления и служат средством для установления фактических обстоятельств по уголовному делу, в связи с чем будут изыматься у владельцев и признаваться вещественными доказательствами", — сказано в сообщении ведомства.