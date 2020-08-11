Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала своих сторонников проявить благоразумие и не выходить на протесты.
Она посоветовала белорусам оставаться дома и соблюдать закон.
Ранее Тихановская покинула территорию республики и сейчас находится в Литве. Она записала видеообращение, в котором сообщила, что приняла непростое для себя решение и уехала к детям.
Белорусский лидер Александр Лукашенко может в скором времени покинуть республику из-за массовых акций протеста, которые были спровоцированы президентскими выборами.