Тихановская призвала белорусов расходиться по домам

Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала своих сторонников проявить благоразумие и не выходить на протесты.

Она посоветовала белорусам оставаться дома и соблюдать закон.

Ранее Тихановская покинула территорию республики и сейчас находится в Литве. Она записала видеообращение, в котором сообщила, что приняла непростое для себя решение и уехала к детям.