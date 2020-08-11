Власти Белоруссии организовали "выдворение" Светланы Тихановской из страны, поскольку она стала лидером протестного движения против нынешнего главы государства Александра Лукашенко.

Такое мнение высказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев.

"Тихановская превратилась в символ протеста против Лукашенко. Белоруссия получила гражданскую войну. Белорусы испытали такую ярость и ненависть, которых я никогда прежде не видел. Держать ее в стране власти не могли, поэтому ее выдворили, чтобы никакого символа не осталось", — пояснил эксперт.