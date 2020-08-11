Эксперт по Китаю: проблем с продуктами питания в Китае нет

Недостатка в продуктах питания в Китае нет. Призыв рациональнее относиться к питанию говорит лишь о том, что средний класс стал заниматься обжорством.

Такое мнение высказал экс-дипломат, специалист по Китаю Валерий Грешных.

"Культ еды в Китае сложился исторически 5 тысяч лет назад. Потому что в Китае всегда было много населения, при этом случались неурожайные годы, большое количество различных природных потрясений, прежде всего, наводнения, различные землетрясения, проливные дожди, которые шли с Южно-Китайского моря. На страну часто обрушивался голод, поэтому появился культ еды".

Как пояснил эксперт, сейчас китайцы живут зажиточно, по крайней мере, средний класс. Он насчитывает порядка 400 миллионов человек. И эти люди нерационально расходуют свои средства на еду. То есть попросту занимаются обжорством.

"Еды в Китае более чем достаточно. По сути дела, это завуалированный призыв — прекратить заниматься обжорством и рационально подходить к использованию еду, поскольку очень много, особенно в ресторанах, идёт в отходы сейчас".

Он рассказал, что в Пекине есть "императорский обед", который довольно распространен. Он состоит из 18 блюд: четыре вида закусок, четыре вида холодных закусок из мяса птицы, четыре вида закусок из рыбы, четыре вида закусок из птицы, два вида супов.

Напомним, что экономить еду китайцев призвал председатель КНР Си Цзиньпин. Он подчеркнул, что "явление расточительства в отношении продовольствия ужасает и огорчает".