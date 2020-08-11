Сотрудники Минского электромеханического завода имени В. Козлова вышли на митинг 11 августа.
Об этом сообщил заместитель директора завода Валерий Щербо. По его словам, после переговоров с рабочими руководству удалось убедить их вернуться к работе.
"Очень возмущались, что вчера вечером кто-то попал в какую-то ситуацию и получил какие-то травмы, или сами, или их дети, но сейчас, вроде, все успокоились и пошли по рабочим местам", — пояснил Щербо.
Белорусский лидер Александр Лукашенко может в скором времени покинуть республику из-за массовых акций протеста, которые были спровоцированы президентскими выборами.