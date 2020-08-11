Сотрудники Минского электромеханического завода продолжают протестовать

Сотрудники Минского электромеханического завода имени В. Козлова вышли на митинг 11 августа.

Об этом сообщил заместитель директора завода Валерий Щербо. По его словам, после переговоров с рабочими руководству удалось убедить их вернуться к работе.