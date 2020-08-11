Координаторов "Открытой России" задержали в Минске

В Минске задержали двух координаторов "Открытой России" Игоря Рогова и Артёма Важенкова.

Об этом сообщил исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров. По его словам, на телефон Важенкова отвечает неизвестный мужчина, который утверждает, что его коллег "взяли".

Ранее Рогов и Важенков прибыли в Белоруссию в качестве наблюдателей на президентских выборах.