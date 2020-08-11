В Минске задержали двух координаторов "Открытой России" Игоря Рогова и Артёма Важенкова.
Об этом сообщил исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров. По его словам, на телефон Важенкова отвечает неизвестный мужчина, который утверждает, что его коллег "взяли".
Ранее Рогов и Важенков прибыли в Белоруссию в качестве наблюдателей на президентских выборах.
Белорусский лидер Александр Лукашенко может в скором времени покинуть республику из-за массовых акций протеста, которые были спровоцированы президентскими выборами.