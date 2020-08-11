Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила действия белорусского лидера Александра Лукашенко, который до сих пор не отпустил задержанных в Минске россиян.

"Моя бабушка говорила очень хорошую фразу, которую мне потом повторяла моя мама: "Сама себя раба бьёт, что нечисто жнёт". Вот мне кажется, что русская классика, народная в данном случае, прекрасна. Эта пословица подходит к этой ситуации", — заявила дипломат.