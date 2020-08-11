Глава МИД Германии заявил о важности отношений с Россией

Результатов на международной арене можно добиться только при участии России. РФ должна быть вовлечена в международные вопросы.

Такое заявление сделал глава МИД Германии.

"Немецко-российские отношения слишком важны, чтобы их оставлять на произвол судьбы. Это тем более верно, что пандемия коронавируса еще больше затрудняет прямой контакт между немцами и русскими. Только если Москва будет вовлечена в важные международные вопросы, мы добьемся долгосрочных результатов. В равной степени это относится к ситуации на востоке Украины, Ливии и Сирии. Поведение России также играет ключевую роль в контроле над вооружениями. Мы хотим, чтобы Россия осознала эту ответственность", — подчеркнул Хайко Маас.

Сегодня он отправился в Москву. Также в планах посетить Санкт-Петербург.

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