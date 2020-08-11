Американский лидер Дональд Трамп считает, что экс-президент США Барак Обама совершил государственную измену в 2016 году.

Он якобы шпионил за предвыборной компанией Трампа.

"Чиновники Обамы шпионили за моей предвыборной кампанией. Это, возможно, госизмена. Они сделали ужасные вещи, чего раньше не было", — заявил нынешний глава государства.