Американский лидер Дональд Трамп считает, что экс-президент США Барак Обама совершил государственную измену в 2016 году.
Он якобы шпионил за предвыборной компанией Трампа.
"Чиновники Обамы шпионили за моей предвыборной кампанией. Это, возможно, госизмена. Они сделали ужасные вещи, чего раньше не было", — заявил нынешний глава государства.
Белорусский лидер Александр Лукашенко может в скором времени покинуть республику из-за массовых акций протеста, которые были спровоцированы президентскими выборами.