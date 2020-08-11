Наблюдатели от Германии на выборах в Белоруссии: это неприемлемо

Представители федерального правительства Германии, присутствовавшие в качестве наблюдателей на выборах в Белоруссии, приняли участие в пресс-конференции правительства ФРГ, где заявили, что в РБ не соблюдаются "минимальные демократические стандарты" на выборах.

"На президентских выборах в Белоруссии, по оценке федерального правительства, минимальные стандарты демократических выборов не соблюдались. Мы вынуждены осудить также насилие в отношении мирно протестующих граждан и арест журналистов", — сказал пресс-секретарь правительства Штеффен Зайберт.

По его словам, политическое руководство Белоруссии "должно принять волю граждан".

Представитель Министерства иностранных дел Кристофер Бургер заявил, что в преддверии выборов "наблюдались массовые репрессии и произвольные аресты критиков действующего президента".

Кроме того, он говорил о "политике запугивания", нацеленной на журналистов и блоггеров, а также граждан, которые хотели использовать свои права на свободу волеизъявления.

"В связи с этим необходимо классифицировать ход выборов как неудачу", — сказал Бургер.

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