Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Польша и Чехия отрицают обвинения Лукашенко в организации протестов
Американцам не оставлено шансов самим выбрать президента
Белоруссия: на помощь милиции брошен "военный спецназ"
Трое российских дипломатов высланы из Словакии
Ситуация в Белоруссии накаляется
Регистрировать вакцину от COVID или пока нет – вот в чём вопрос
Политолог: результат Лукашенко на выборах превышает ожидания
В Киеве пытались забросать посольство Белоруссии яйцами
Аналитик: Ливан получит деньги, когда наведёт порядок в стране

Наблюдатели от Германии на выборах в Белоруссии: это неприемлемо

Мир

Представители федерального правительства Германии, присутствовавшие в качестве наблюдателей на выборах в Белоруссии, приняли участие в пресс-конференции правительства ФРГ, где заявили, что в РБ не соблюдаются "минимальные демократические стандарты" на выборах.

"На президентских выборах в Белоруссии, по оценке федерального правительства, минимальные стандарты демократических выборов не соблюдались. Мы вынуждены осудить также насилие в отношении мирно протестующих граждан и арест журналистов", — сказал пресс-секретарь правительства Штеффен Зайберт.

По его словам, политическое руководство Белоруссии "должно принять волю граждан".

Представитель Министерства иностранных дел Кристофер Бургер заявил, что в преддверии выборов "наблюдались массовые репрессии и произвольные аресты критиков действующего президента".

Кроме того, он говорил о "политике запугивания", нацеленной на журналистов и блоггеров, а также граждан, которые хотели использовать свои права на свободу волеизъявления.

"В связи с этим необходимо классифицировать ход выборов как неудачу", — сказал Бургер.

Читайте также:

Германия отказалась признавать итоги выборов в Белоруссии

Германия предлагает возобновить санкции против Белоруссии

Последние материалы
Наблюдатели от Германии на выборах в Белоруссии: это неприемлемо
Китай вводит санкции против сенаторов США
Польские наркобароны потеряли €300 млн - их товар задержан в Гамбурге
Польша и Чехия отрицают обвинения Лукашенко в организации протестов
Американцам не оставлено шансов самим выбрать президента
Сестры Хачатурян: неожиданное мнение
Белоруссия: на помощь милиции брошен "военный спецназ"
Ливан остался без правительства - все ушли в отставку
Трое российских дипломатов высланы из Словакии
Брифинг Трампа прервали выстрелы у Белого дома
Популярное
Новости Белоруссии
В Белоруссии начинаются забастовки на предприятиях

Сотрудники Белорусского металлургического завода в городе Жлобине объявили забастовку в связи с несогласием с результатами президентских выборов в республике.

В Белоруссии начинаются забастовки на предприятиях
NEXTA: Лукашенко готовится покинуть Белоруссию
Новости Белоруссии
NEXTA: Лукашенко готовится покинуть Белоруссию
Новости Белоруссии
Протест в Белоруссии перешел в ожесточённую схватку с ОМОНом
Бывший СССР
Жириновский: Лукашенко "проиграл страну"
Усам Оздемиров Дотации регионам не решили проблему неравенства Усам Оздемиров Руслан Веснянко Пётр Порошено: попытка №2? Руслан Веснянко Игорь Буккер Документальный фильм ужасов Третьего рейха Игорь Буккер
Комментарии
Польский фактор: на что рассчитывает Варшава в Белоруссии
Валерий Карбалевич: белорусы травмированы, как после гражданской войны
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Светлана Разворотнева: для решения жилищной проблемы нужны новые инструменты
Светлана Разворотнева: для решения жилищной проблемы нужны новые инструменты
Григорий Прутцков: нужно ли сегодня высшее образование?
Польский фактор: на что рассчитывает Варшава в Белоруссии
Тихановская не будет участвовать в протестах
Как Лукашенко выиграл выборы и проиграл страну
Что мешает отвечать соразмерно на провокации США?
Как Лукашенко выиграл выборы и проиграл страну
Как Лукашенко выиграл выборы и проиграл страну
Женский алкоголизм: как лечиться? Разговор с наркологом
Валерий Карбалевич: белорусы травмированы, как после гражданской войны
Удивительные предсказания Нострадамуса, которые сбылись
Светлана Разворотнева: для решения жилищной проблемы нужны новые инструменты
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ