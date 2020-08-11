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Белоруссия: на помощь милиции брошен "военный спецназ"

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

В белорусских соцсетях появились фотографии, на которых тяжеловооруженные солдаты в военной форме засняты стреляющими резиновыми пулями и светошумовыми гранатами в толпу протестующих, блокирующих движение транспорта в Минске.

В понедельник протестующие перекрыли Калварийскую улицу на западе Минска-главную магистраль вблизи первого транспортного кольца. Спецназ, посланный для их разгона, был, по-видимому, усилен войсками в камуфляжной форме и вооружен автоматическим оружием, которые “открыли огонь” по демонстрантам.

Как выяснилось позже, несколько человек получили ранения, в том числе журналистка журнала "Наша Нива" Наталья Лубневская, которая была ранена в ногу резиновой пулей.

Сторонники демонстрации в социальных сетях поспешили осудить “неопознанных людей в армейской форме без опознавательных знаков”, которые “стреляли в людей".”

Однако в социальных сетях людей в форме быстро опознали как членов специального антитеррористического подразделения белорусского МВД "Алмаз".

Напомним, с вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются массовые протесты – люди недовольны итогами прошедших в стране президентских выборов, на которых официально победил действующий глава государства Александр Лукашенко.

Протесты жестко подавляются милицией и ОМОНом, которые используют резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ, сообщают местные СМИ.

По последним данным, более 3 тысяч человек были арестованы после столкновений между полицией и оппозиционными протестующими в воскресенье.

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