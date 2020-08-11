Белоруссия: на помощь милиции брошен "военный спецназ"

В белорусских соцсетях появились фотографии, на которых тяжеловооруженные солдаты в военной форме засняты стреляющими резиновыми пулями и светошумовыми гранатами в толпу протестующих, блокирующих движение транспорта в Минске.

В понедельник протестующие перекрыли Калварийскую улицу на западе Минска-главную магистраль вблизи первого транспортного кольца. Спецназ, посланный для их разгона, был, по-видимому, усилен войсками в камуфляжной форме и вооружен автоматическим оружием, которые “открыли огонь” по демонстрантам.

Special forces troops (Spetsnaz) is used to stymie peaceful protest in #Minsk, Kalvaryjskya area nowThat's a new level of escalation. What does Lukashenka think he is doing?!pic NEXTA pic.twitter.com/l4c3oVr2eC — Denis Kazakiewicz (@Den_2042) August 10, 2020

Как выяснилось позже, несколько человек получили ранения, в том числе журналистка журнала "Наша Нива" Наталья Лубневская, которая была ранена в ногу резиновой пулей.

Сторонники демонстрации в социальных сетях поспешили осудить “неопознанных людей в армейской форме без опознавательных знаков”, которые “стреляли в людей".”

Военный спецназ без знаков различия на Кальварийской улице в Минске pic.twitter.com/KgtUu15dnJ — 🌈 𝕺𝖑𝖊𝖌 𝕬𝖑𝖎𝖊𝖛 🇪🇺🇫🇮🇺🇦 (@Oleg_Aliyev) August 10, 2020

Однако в социальных сетях людей в форме быстро опознали как членов специального антитеррористического подразделения белорусского МВД "Алмаз".

Минск, 10 августа 2020 годаОтряд «Алмаз» - антитеррористическое спецподразделение Министерства внутренних дел Белоруссии. pic.twitter.com/QDKQ2Ivf1P — SwankyStas (@StasSwanky) August 10, 2020

Напомним, с вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются массовые протесты – люди недовольны итогами прошедших в стране президентских выборов, на которых официально победил действующий глава государства Александр Лукашенко.

Протесты жестко подавляются милицией и ОМОНом, которые используют резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ, сообщают местные СМИ.

По последним данным, более 3 тысяч человек были арестованы после столкновений между полицией и оппозиционными протестующими в воскресенье.

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