Белоруссия: на помощь милиции брошен "военный спецназ"

В белорусских соцсетях появились фотографии, на которых тяжеловооруженные солдаты в военной форме засняты стреляющими резиновыми пулями и светошумовыми гранатами в толпу протестующих, блокирующих движение транспорта в Минске.

В понедельник протестующие перекрыли Калварийскую улицу на западе Минска-главную магистраль вблизи первого транспортного кольца. Спецназ, посланный для их разгона, был, по-видимому, усилен войсками в камуфляжной форме и вооружен автоматическим оружием, которые “открыли огонь” по демонстрантам.

Special forces troops (Spetsnaz) is used to stymie peaceful protest in #Minsk, Kalvaryjskya area nowThat's a new level of escalation. What does Lukashenka think he is doing?!pic NEXTA pic.twitter.com/l4c3oVr2eC