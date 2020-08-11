Ситуация в Белоруссии накаляется

Ситуация в Белоруссии после прошедших в воскресенье президентских выборов, которые, несомненно, войдут в историю "рекордной явкой" и "оглушительной победой Александра Лукашенко", продолжает накаляться.

Напомним, сразу, как только появились первые данные экзит-полов, народ начал выходить на улицы.

Мирный протест был жестко пресечен милицией и ОМОНом. Белорусы в соцсетях сообщали о колоннах военной техники, которые стягивались в Минск.

1994 год "наоборот"?

Александру Лукашенко припомнили события, которые в конце концов привели его к власти: начиналось все с того, что он сам, "в роли оппозиции" бывал бит милиционерами…

А также посоветовали "не заигрываться", а воспользоваться опытом других руководителей стран СНГ — тех же Кучму и Саакашвили — которые тоже какое-то время разгоняли митинги, но после того, как протесты перерастали в массовые умели вовремя остановиться и не пускать в дело бронетехнику, избежав кровопролития и гражданской войны.

Лукашенко выбрал иной путь?

Пока же белорусский президент никаких выводов из опыта "коллег" не сделал: протесты в его стране продолжаются, усмиряют их все "жестче".

Как сообщил Телеграмм — канал NEXTA, минувшей ночью в военный госпиталь с улиц Минска были доставлены 55 гражданских с различными ранениями: травмы головы, осколочные повреждения лица, ожоги, проникающие огнестрельные ранения. Средний возраст - 20-25 лет.

Отмечается, что среди пострадавших есть 40-летняя гражданка Нидерландов.