Политолог: результат Лукашенко на выборах превышает ожидания

Задача власти при победе на выборах — подготовить общественное мнение к принятию результатов выборов. В Белоруссии сейчас прямо противоположная ситуация.

Такое мнение высказал старший научный сотрудник, политолог, историк в РИСИ, Сектор европейских стран СНГ и Балтии Олег Неменский. По его словам, Александр Лукашенко получил большую поддержку, чем ожидалось по итогам опросов, которые проводили до выборов.

"Да, этот результат превышает ожидания. Все-таки по ряду данных предполагалось, что Лукашенко получит 70% с лишним, а не 80% с лишним. Более того, эти данные, конечно, воспринимаются сейчас в обществе очень негативно, потому что общественная атмосфера очень сильно изменилась. Действительно, она сейчас стала в значительной степени оппозиционной. Даже среди электората Лукашенко, который недоволен затяжным конфликтом с Россией. Заявленные результаты в Белоруссии являются результатами политическими. Как сам Лукашенко признавал, они рисуются, исходя из политических соображений", — пояснил эксперт.

Он отметил, что реальная поддержка оппозиции гораздо больше, чем указывается в официальных результатах выборов. Но при этом ее очевидно недостаточно, чтобы оппозиция могла победить.

По последним данным, опубликованным ЦИК Белоруссии, Александр Лукашенко получил 80,05% голосов избирателей. Ближайший соперник — Светлана Тихановская — получила поддержку 10,09% голосующих.