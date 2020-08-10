Аналитик: Ливан получит деньги, когда наведет порядок в стране

Ситуация в Ливане не способствует тому, чтобы другие страны оказали финансовую помощь. Сначала нужно стабилизировать ситуацию в стране.

Что должны сделать власти Ливана, "Правде.Ру" рассказал руководитель аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев.

"Нужно, чтобы не было демонстраций, чтобы не было политических рисков, нужно жестко пресекать любые выступления, люди должны работать. Причем ясно, что в той экономической ситуации, в которой они находятся, работать будет очень сложно. Но там, в принципе, еще в некоторых странах развит сектор исламских финансов. Соответственно, арабы с деньгами могут поставить какие-нибудь свои условия в плане проникновения радикального ислама. Но опять-таки Запад политические условия ставит", — пояснил эксперт.

Он напомнил, что в конце 2010 года после арабской весны в Ливане сильно дестабилизировалась ситуация. Упала выручка от туризма, снизилась стоимость активов, недвижимости, пришли сирийские беженцы, резко упали темпы роста экономики. В 2018–2019 годах наступил новый экономический спад, после чего вырос дефицит бюджета. Если в 2010 году он составлял 130% от ВВП, то в 2019 году — уже 180% от ВВП.

"На обслуживание долга уходила примерно половина от доходов бюджета. И понятное дело, вечно это не могло продолжаться. И в текущем году в марте впервые в истории был дефолт, подскочила инфляция. Насколько я помню, в мае была 56%. Притом, что до этого она была почти, как у нас, 4-5%. Для того чтобы привести все в порядок, для того чтобы инвесторы вложили деньги, не должно быть политических рисков, соответственно, должна быть жесткая политическая власть, никаких беспорядков, люди должны работать и какое-то время за копейки", — заключил Разуваев.

Ранее "Правда, Ру" писала, что ряд стран, в том числе европейских, готовы оказать Ливану финансовую помощь в 300 миллионов долларов.