Политолог оценил, мог ли Запад руководить митингами в Белоруссии

Давать однозначную оценку ситуации, которая сложилась в Белоруссии, еще рано. Ошибочно может показаться, что в ней участвуют только власть и народ, но участников гораздо больше.

Такое мнение "Правде.Ру" высказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, представитель Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

"Президент Лукашенко старается откровенно характеризовать внешнего врага в лице коллективного Запада. И, конечно, Запад по-своему оценивает те выборы, которые были организованы и проведены 9 августа. Естественно, в этом процессе однозначно расставлять точки над i рано, многие проблемы ещё не разрешились", — пояснил эксперт.

Он отметил, что сбрасывать со счетов версию, что митингами, происходящими в Белоруссии, руководят с Запада, нельзя.

"Все-таки об этом Лукашенко заявляет, человек, обличенный властью, у которого находятся в подчинении соответствующие службы разведки, силовые структуры, службы обеспечения порядка, которые информируют его о мотивах, о возможностях", — заключил Кошкин.

Напомним, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протестами, которые прокатились по стране, управляют из Великобритании, Польши и Чехии.