Милиция Белоруссии оцепила центр Минска

Места, где накануне в Минске проходили акции протеста, оцеплены. Милиция не пускает на площадь у стелы "Минск — город-герой" и в ближайшие парки.

Патрулирование ведет также ОМОН. Граждан пропускают только после досмотра. Автомобили проезжают без ограничений.

Пострадавшие во вчерашних протестах находятся на лечении. Об этом рассказали в Минздраве Белоруссии.

"На данный момент на лечении находятся около 40 сотрудников МВД и более 50 участников уличных акций. Состояние всех оценивается как стабильное", — заявил журналистам министр здравоохранения республики Владимир Караник.

Он подтвердил, что информация о погибшем накануне мужчине оказалась фейком. Ранее судимый житель Минска пытался прыгнуть на милицейский автомобиль, но сорвался и попал под колеса. Он находится в больнице, его состояние не вызывает серьезного беспокойства врачей.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Германия предлагает возобновить санкции против Белоруссии. Основания для этого, по мнению министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, дают итоги президентских выборов в республике. Он подчеркнул, что мир стал свидетелем "насилия, запугивания и арестов".