В Киеве пытались забросать посольство Белоруссии яйцами

Живущие в Киеве белорусы организовали митинг у посольства родной страны в Киеве. К ним присоединились и граждане Украины.

Митингующие требуют только одного — проведения честных выборов и пересчета голосов. Некоторые агрессивно настроенные участники акции протеста пытались забросать здание правительства яйцами, их арестовали.

В Минске второй день продолжаются массовые беспорядки. Они начались накануне после проведения президентских выборов. Задержаны больше трех тысяч человек. 90 человек находятся в больницах. Как сообщил министр здравоохранения страны, состояние пациентов удовлетворительное.

Вторые сутки в Белоруссии наблюдаются перебои с интернетом и связью, отсутствует мобильный интернет. По данным национального центра реагирования на компьютерные инциденты, продолжаются и кибератаки на местные интернет-ресурсы. В частности, DDoS-атакам подверглось оборудование, на котором размещены сайты КГБ и МВД Белоруссии.