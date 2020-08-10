В Минске вторые сутки не работает мобильный интернет

Уже вторые сутки в белорусской столице наблюдаются перебои со связью. Жители города сообщают о том, что проводной интернет работает с перебоями, а мобильные соединения полностью отсутствуют.

Ранее из-за этого почти полностью прекратили работу сервисы такси.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждал, что стране "отключают интернет из-за рубежа". Проблемы с интернетом в республике начались со стартом президентских выборов 9 августа в 08:00.