Уже вторые сутки в белорусской столице наблюдаются перебои со связью. Жители города сообщают о том, что проводной интернет работает с перебоями, а мобильные соединения полностью отсутствуют.
Ранее из-за этого почти полностью прекратили работу сервисы такси.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждал, что стране "отключают интернет из-за рубежа". Проблемы с интернетом в республике начались со стартом президентских выборов 9 августа в 08:00.
Протест против итогов президентских выборов в Белоруссии, которые ещё даже не объявлены официально, перешёл в столкновения с милицией.