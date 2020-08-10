В Минске к месту нового протеста стягивают силовиков

Сегодня в 19:00 на улице Немига в Минске запланирована очередная акция протеста против результатов президентских выборов, которые прошли накануне.

Издание "Znak.com" со ссылкой на очевидцев сообщает, что силовики начали стягивать личный сосав к месту нового протеста.

Также жители Минска сообщили изданию, что оказались недовольны беспорядками в ночь с 9 на 10 августа, поскольку никто из оппозиционных лидеров не взял на себя ответственность за координацию протестующих.