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ЦИК Белоруссии опубликовал новые данные по итогам выборов

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Центральная избирательная комиссия обновила данные по итогам президентских выборов. Неоспоримым победителем по-прежнему остается Александр Лукашенко.

Согласно последним данным, он получил поддержку 80,08% избирателей. На втором месте идет Светлана Тихановская. Ее поддержали 10,09% белорусов.

Третье место по количеству голосов получила графа "против всех". Напротив этого варианта галочку поставили 4,6% избирателей. Анна Канопацкая набрала 1,68%, Андрей Дмитриев — 1,21%, Сергей Черечень — 1,15%.

Президентские выборы прошли в Белоруссии накануне, 9 августа. На некоторых участках выстроились очереди, из-за чего пришлось продлить голосование. Ряд избирательных участков закрыли двери не в 20 часов, как того требует закон, а в 20:20 и 20:30. После окончания выборов граждане страны вышли на улицы, начались массовые протесты. Арестовано больше трех тысяч человек. Митинги продолжаются и 10 августа. Окончательные итоги выборов озвучат 14 августа.

Ранее "Правда.Ру" писала, что глава Еврокомиссии призвала белорусские власти пересчитать голоса и опубликовать данные. С таким призывом в своём микроблоге выступила Урсула фон дер Ляйен.

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