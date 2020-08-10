Избирательный процесс в Белоруссии проходил в условиях тотальной фальсификации.

Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

"Президентская кампания сопровождалась тотальной фальсификацией и дезинформацией. В такой обстановке говорить о том, сколько на самом деле набрал Лукашенко, — это гадание на кофейной гуще. Явно столько не было. Рассказы о том, что 40% проголосовали досрочно — это тоже надувательство. Те результаты, которые были объявлены, — не внушают доверия.

Кто-то уже успел сказать, что Лукашенко выиграл выборы, но проиграл страну — так вот это связано с его крайне эгоистичной политикой, смысл которой состоит в сохранении режима личной власти. По результатам этих выборов Лукашенко выглядит как человек, который безо всяких затей навязывает себя Белоруссии", — утверждает парламентарий.