Лукашенко: силовики действовали "мягко" при подавлении протестов

Белорусские силовики во время разгона акций протестов в ночь с 9 на 10 августа действовали "мягко", им пришлось всего один раз применить резиновые пули.

Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.