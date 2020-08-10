Белорусские силовики во время разгона акций протестов в ночь с 9 на 10 августа действовали "мягко", им пришлось всего один раз применить резиновые пули.
Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Правоохранители действовали мягко, правда, однажды им пришлось применить резиновые пули, когда протестующие хотели взять штурмом столичное РУВД и напали на милиционера", — утверждает белорусский лидер.
Протест против итогов президентских выборов в Белоруссии, которые ещё даже не объявлены официально, перешёл в столкновения с милицией.