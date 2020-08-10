Предложение украинского лидера Владимира Зеленского о наделении крымских татар статусом "коренного народа Украины" является "полнейшим бредом".

Такое мнение высказал глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

"Определять статус народа, который массово не проживает на территории Украины, полнейший бред. Хочу напомнить Зеленскому, что 99 процентов крымско-татарского народа проживает в России, и статус народа определен с первого года возвращения. Крымские татары являются коренным народом России, и в наделении статусом в рамках украинского законодательства мы не нуждаемся", — пояснил Умеров.

"Если президент Украины хочет иметь взаимоотношения с крымско-татарским народом, то это возможно исключительно после признания Крыма частью России", — добавил глава автономии.