Сотрудники Белорусского металлургического завода в городе Жлобин объявили забастовку в связи с несогласием с результатами президентских выборов в республике.

Об этом сообщил Telegram-канал Nexta. Live.

"Деловая активность в условиях массовых репрессий невозможна! Как известно уже несколько недель идет по нарастающей эскалация насилия со стороны спецслужб. Если первоначально под удар попали общественные активисты, то со временем репрессии стали применяться без разбора. Продолжение деловой активности в такой ситуации — практически невозможно. Это ставит под угрозу безопасность: сотрудников, клиентов — владельцев бизнеса. Потому, в целях обеспечения безопасности, мы призываем: прекратить или ограничить работу; минимизировать количество персонала на рабочих местах. Возврат к полноценной работе будет возможен только при условии вывода силовых подразделений из городов", — утверждают бастующие.