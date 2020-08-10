Белорусы протестуют против итогов выборов даже из-за границы

Белорусы, проживающие в Варшаве, устроили акцию протеста. Они отказываются признать итоги выборов, прошедших в Белоруссии.

Митинг проходит у здания белорусского посольства в Варшаве. Протестующие установили несколько палаток и звуковое оборудование. Полиция напомнила, что шуметь можно до 22 часов. Правоохранители находятся неподалёку, но не разгоняют демонстрантов.С пониманием к происходящему относятся и местные жители. Они приносят митингующим воду и еду.

Напомним, что в Белоруссии сразу после выборов начались акции протеста. В Минске и других городах жители вышли на улицы, отказываясь принимать победу Лукашенко. В некоторых регионах произошли столкновения с полицией. Арестовано больше трёх тысяч человек.

Как заявил новоизбранный президент, митингами управляют из-за рубежа — Великобритании, Чехии и Польши. В свою очередь Польша предложила созвать чрезвычайный саммит Евросоюза для обсуждения ситуации в Белоруссии.