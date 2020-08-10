В ближайшее время президент Белоруссии Александр Лукашенко будет вынужден в спешке покинуть страну, как это сделал в 2014 году украинский лидер Виктор Янукович.

Такое мнение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Конечно, это агония режима, больше выборов с участием Лукашенко не будет, он будет вынужден покинуть Белоруссию в этом году или следующем. Все зависит от нас. Если нам нужны дармоеды, нахлебники, иждивенцы, значит, будем держать", — пояснил политик.