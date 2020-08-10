Белорусские силовики задержали более трех тысяч демонстрантов во время массовых акций протеста в Минске в ночь с 9 на 10 августа.

Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД.

"В ночь с 9 по 10 августа 2020 года в стране были зафиксированы очаговые сборы граждан в районе избирательных участков и на центральных площадях в 33 населенных пунктах. Всего по стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях было задержано около 3 тысяч человек. Из них около тысячи в Минске и более двух — в других регионах республики", — сказано в сообщении.