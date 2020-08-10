Жители белорусской столицы сообщают о практически полном отказе приложений для вызова такси из-за недоступности интернета.

Из-за большого спроса на услуги перевозчиков дозвониться напрямую в сервисы не представляется возможности.

"Сами таксисты сообщают, что есть проблемы с приложениями, которыми они пользуются для получения заказов, и с навигационных системами. Кроме того, они не могут принимать оплату банковскими картами — берут только наличные", — сообщает Sputnik Беларусь.