Светлана Тихановская требует "мирной" передачи власти

Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская требует, чтобы власти страны "мирно" передали ей власть.

Ранее она отказалась признавать результаты президентских выборов. По данным республиканского ЦИК, нынешний глава государства Александр Лукашенко получил 80% голосов избирателей.

Также в штабе Тихановской сообщили, что готовы к длительным протестам в стране.