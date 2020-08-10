Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская требует, чтобы власти страны "мирно" передали ей власть.
Ранее она отказалась признавать результаты президентских выборов. По данным республиканского ЦИК, нынешний глава государства Александр Лукашенко получил 80% голосов избирателей.
Также в штабе Тихановской сообщили, что готовы к длительным протестам в стране.
Главный оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская приняла решение скрыться от властей перед днём голосования.