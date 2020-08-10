Опыта и знаний недостает оппозиционерам Белоруссии. Они умеют только организовывать провокации.
Такое мнение высказал глава КПФР Геннадий Зюганов.
"Что касается оппозиции, я послушал их программы: ничего за душой нет, ни опыта, ни знаний, ничего не предлагают, кроме вредного отрицания и попытки организовать провокации. Хочу поздравить братский белорусский народ и Лукашенко с успешным проведением выборов. Надо иметь в виду, что эти выборы проходили в условиях, когда бушует мировой экономический кризис, ещё не улеглась пандемия коронавируса. К сожалению, некоторые недальновидные люди потакали своре организаторов провокаций и дестабилизации. Любая дестабилизация Белоруссии непременно кинется в Россию, поэтому надо поблагодарить белорусский народ за то, что он проявил волю и благоразумие", — заявил главный коммунист России.
Напомним, что жители Белоруссии итогами выборов не довольны. Поэтому сразу после выборов начались массовые протесты. Задержаны более трех тысяч человек. По словам Александра Лукашенко, митингами руководят из-за рубежа: Великобритании, Польши и Чехии.
Главный оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская приняла решение скрыться от властей перед днём голосования.