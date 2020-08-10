Опыта и знаний недостает оппозиционерам Белоруссии. Они умеют только организовывать провокации.

Такое мнение высказал глава КПФР Геннадий Зюганов.

"Что касается оппозиции, я послушал их программы: ничего за душой нет, ни опыта, ни знаний, ничего не предлагают, кроме вредного отрицания и попытки организовать провокации. Хочу поздравить братский белорусский народ и Лукашенко с успешным проведением выборов. Надо иметь в виду, что эти выборы проходили в условиях, когда бушует мировой экономический кризис, ещё не улеглась пандемия коронавируса. К сожалению, некоторые недальновидные люди потакали своре организаторов провокаций и дестабилизации. Любая дестабилизация Белоруссии непременно кинется в Россию, поэтому надо поблагодарить белорусский народ за то, что он проявил волю и благоразумие", — заявил главный коммунист России.