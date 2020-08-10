Тихановская не собирается останавливать протесты

Светлана Тихановская, набравшая меньше 10% голосов избирателей на выборах в Белоруссии, еще не решила, будет ли она участвовать в акциях протеста. При этом ее штаб не намерен останавливать митинги.

Как заявили в штабе кандидата в президенты, они готовы к продолжительным протестам. Ситуация в стране остается обостренной: в Минске и других городах жители выходят на улицы и отказываются признать результаты выборов. Случаются столкновения с правоохранителями, которые применяют слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Штаб Тихановской уже отказался признать легитимными итоги выборов, на которых действующий президент Александр Лукашенко набрал 84,23% голосов. Оппозиционеры намерены обжаловать результаты, оглашенные Центральным избирательным комитетом.

Стоит отметить, что Светлана Тихановская не намерена уезжать из страны и не видит причин для своего ареста.

Ранее "Правда.Ру" писала, что сторонница Тихановской сбежала в Москву. Минск покинула Вероника Цепкало, супруга кандидата в президенты Валерия Цепкало, которого не допустили до участия в выборах.