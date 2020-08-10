Штаб Светланы Тихановской не признаёт результаты выборов

Избирательный штаб оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской не признаёт результаты выборов главы государства, которые прошли накануне, 9 августа.

Представители штаба утверждают, что почти во всех регионах страны более 70% населения поддержали Тихановскую.

Ранее ЦИК Белоруссии огласил предварительные результаты голосования, согласно которым действующий глава республики получил более 80% голосов избирателей.