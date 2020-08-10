Арестован гонконгский медиамагнат Джимми Лай

Гонконгская полиция сегодня арестовала медиамагната Джимми Лая. В штаб-квартире его издательства прошли обыски. Лая обвиняют в нарушении нового закона "О национальной безопасности", введенного Пекином в июне.

"Джимми Лай и его сын в настоящее время арестованы за сговор с иностранными державами", — написал в Twitter Марк Саймон, исполнительный директор медиагруппы Лая и его помощник.

71-летний Лай владеет популярным таблоидом Apple Daily и является сторонником демократии в Гонконге. На страницах его изданий регулярно критикуется авторитарное правление Китая. В прошлом году Лай встретился с вице-президентом Соединённых Штатов Майком Пенсом и госсекретарем Майком Помпео в Белом доме.

Напомним, что Закон "О национальной безопасности" вступил в силу 30 июня после того, как Гонконг потрясли антиправительственные протесты.

Закон "О безопасности" запрещает сепаратистские, подрывные и террористические акты, а также сговор с иностранными силами во внутренних делах Гонконга. Максимальное наказание для серьёзных преступников — пожизненное заключение.

Оппозиция Китая называет Закон средством сдерживания инакомыслия.

Сегодня же полиция Гонконга сообщила, что семь человек в возрасте от 39 до 72 лет были арестованы по подозрению в нарушении нового закона "О безопасности", в том числе в сговоре с иностранным государством, но в заявлении не были указаны имена арестованных. В полиции не исключают возможности дальнейших арестов.

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