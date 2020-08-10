Один человек скончался в ходе беспорядков в Минске

В Минске проходят беспорядки после президентских выборов.

Последние результаты свидетельствуют о том, что наибольшее количество голосов (около 80%) получил действующий глава государства Александр Лукашенко.

Десятки человек пострадали в ходе беспорядков в белорусской столице. По данным правозащитного центра "Весна", погиб один человек, попав под спецтранспорт и скончавшись от черепно-мозговой травмы, сообщает ТАСС. Есть также трое серьёзно пострадавших.