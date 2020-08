Беспорядки в Бейруте: сотни пострадавших и пожар у парламента

Антиправительстветельственные беспорядки в столице Ливана, Беруте, пострадавшей от мощных взрывов в порту, продолжались все минувшие выходные.

По данным правоохранителей, во время столкновений протестующих с полицией пострадали более 700 человек.

Главные события воскресной ночи разворачивались возле здания парламента страны, где собрались демонстранты, требующие отставки правительства.

После попытки штурма здания в субботу вечером, протестующие вернулись на улицы в воскресенье. На этот раз в сотрудников Службы безопасности не только летели камни, но стреляли.

У забаррикадированного входа на Парламентскую площадь вспыхнул пожар, что побудило полицию применить слезоточивый газ.

Видеозапись, опубликованная в Twitter, запечатлела протестующих, использующих рогатки для запуска снарядов, и силы безопасности, целящиеся в них лазерами.

As Beirut protesters attempt to bring down the walls guarding a building, security forces aim lasers at them.#Lebanon #BeirutBlast #BeirutExplosion pic.twitter.com/mw7Vcs2cUZ