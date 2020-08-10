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Беспорядки в Бейруте: сотни пострадавших и пожар у парламента

Мир

Антиправительстветельственные беспорядки в столице Ливана, Беруте, пострадавшей от мощных взрывов в порту, продолжались все минувшие выходные.

По данным правоохранителей, во время столкновений протестующих с полицией пострадали более 700 человек. 

Ситуация в Бейруте

Главные события воскресной ночи разворачивались возле здания парламента страны, где собрались демонстранты, требующие отставки правительства. 

После попытки штурма здания в субботу вечером, протестующие вернулись на улицы в воскресенье. На этот раз в сотрудников Службы безопасности не только летели камни, но стреляли. 

У забаррикадированного входа на Парламентскую площадь вспыхнул пожар, что побудило полицию применить слезоточивый газ.

Видеозапись, опубликованная в Twitter, запечатлела протестующих, использующих рогатки для запуска снарядов, и силы безопасности, целящиеся в них лазерами.

Однако, часть заграждения протестующим снести удалось. Демонстранты даже прорвались в некоторые правительственные здания.

#BREAKINGJust as #Beirut protesters break down the Parliament barricade, police reinforcements arrive to push them back.#beirutprotests #BeirutBlast pic.twitter.com/2iNOFx1TtG

Сообщается, что один полицейский был убит, сотни людей получили ранения.

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