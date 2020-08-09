Члены избиркома в Минске эвакуируются через окно

Прошедшие 9 августа президентские выборы в Белоруссии, несмотря на то, что официально их итоги еще не объявлены, богаты на "интересные события".

То сообщалось, что соперница действующего президента с самого утра спряталась "ради безопасности", то на участках "провокационные очереди" заметили, то вдруг Лукашенко в победе засомневался.

Но самое интригующее, пожалуй, событие - странные маневры, совершаемые дамой - членом одной избирательной комиссии, снятые журналистами на видео: женщина с черным пакетом спускается по лестнице, приставленной к окну. Что за мусор она таким неожиданным способом выносит - неизвестно никому, кроме, наверное, помогающий ей в этом милиционерам.