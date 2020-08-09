В Минске прошёл обыск на квартире задержанных журналистов

Неизвестные лица обыскали квартиру журналистов телеканала "Дождь", которые ранее были задержаны силовиками за работу без аккредитации.

Об этом рассказал юрист Антон Гашинский.

"В квартире, которую снимали в Минске журналисты "Дождя", начался обыск. Обыск проводят люди в штатском, они не представились и адвоката не пустили", — пояснил правозащитник.

По его словам, из квартиры не было изъято никаких предметов.