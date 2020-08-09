Неизвестные лица обыскали квартиру журналистов телеканала "Дождь", которые ранее были задержаны силовиками за работу без аккредитации.
Об этом рассказал юрист Антон Гашинский.
"В квартире, которую снимали в Минске журналисты "Дождя", начался обыск. Обыск проводят люди в штатском, они не представились и адвоката не пустили", — пояснил правозащитник.
По его словам, из квартиры не было изъято никаких предметов.
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